Tesla готовит два варианта Cybertruck

Инсайдер заявил, что уже весной Tesla представит не только полноразмерную, но и компактную версию Cybertruck.

Американская компания Tesla планирует предложить своим клиентам пикап Cybertruck в двух версиях: полноразмерной и компактной. По мнению наблюдателей, новинка будет представлена на специальном мероприятии в марте.

Два года назад, в ноябре 2019 года, Илон Маск заявил, что в долгосрочной перспективе имеет смысл добавить в линейку миниатюрные кибергрузовики. Однако с тех пор никакой информации о младшей модели официально подтверждено не было.

Теперь появились сообщения, что Tesla может показать обе версии пикапа во время специального мероприятия, запланированного на март этого года. Эта новость поступила от TrippChowdry, аналитика Global EquitiesResearch.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Также мы писали, что в автомобили Genesis добавят функцию разблокировки с помощью iPhone. В прошлом году компания Apple представила поддержку цифровых автомобильных ключей, что означает, что пользователи смартфонов Apple смогут разблокировать свой автомобиль только с помощью iPhone или Apple Watch.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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