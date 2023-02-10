Спас горячий кофе: на конгрессмена США совершено нападение в лифте

Энджи Крейг, избранная в Конгресс в 2018 году, является открытой лесбиянкой, матерью четверых детей.

На конгрессмена Энджи Крейг, демократа из Миннесоты, в лифте ее дома в Вашингтоне совершено нападение

Об этом сообщает BBC.

Конгрессмен Крейг отбилась от нападавшего чашкой горячего кофе.

Полиция сообщила, что мужчина, подозреваемый в нападении в четверг, уже арестован. Кендрик Хэмлин обвиняется в том, что ударил Крейг кулаком и схватил за шею.

26-летнему мужчине без определенного места жительства предъявили обвинение в простом нападении, пока дело не считается политически мотивированным.

50-летняя Энджи Крейг, избранная в Конгресс в 2018 году, является открытой лесбиянкой, матерью четверых детей и сопредседателем Группы Конгресса по вопросам равенства.

Ее начальник штаба Ник Коу сказал в заявлении, что она «защитилась от нападавшего и получила синяки, но в остальном физически в порядке».

Она позвонила в службу экстренной помощи 911, и «нападавший скрылся с места происшествия».

Он сказал, что конгрессмен Крейг поблагодарила столичное полицейское управление округа Колумбия «за их быстрый ответ и просит о конфиденциальности».

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