Группа республиканцев выступает за прекращении военной помощи Украине

В Конгрессе США некоторые конгрессмены настаивают на проведении расследования касательно выделения денег в рамках военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Некоторые республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала «Резолюцию об усталости от Украины», призывая прекратить военную и финансовую помощь Украине. Также они выступают за мирный договор между Украиной и россией*.

Об этом сообщает Fox News.

В документе республиканцев говорится, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Америка предоставили более 110 млрд долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине, включая свыше 27,4 млрд долларов финпомощи в сфере безопасности.

Кроме этого, в документе содержится список военного оборудования, которое было поставлено Киеву с начала войны. Республиканцы также припомнили слова представителей Пентагона о том, что помощь Киеву «серьезно истощила запасы США».

Республиканцы заявили, что вместо этого эти средства необходимо направить на решение внутренних проблем Соединенных Штатов.

«Мы должны приостановить любую иностранную помощь на войну в Украине и потребовать, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения», — сказал Гейц.

Ранее Курсор писал, что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Еще мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов.

Напомним, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Читайте также, что рф за то, что напала на украинскую территорию и совершила на ней массовые военные преступления рано или поздно заплатит высокую цену. Эту войну она не выиграет, а после проигрыша, страна-агрессора просто развалится и этот процесс неизбежен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!