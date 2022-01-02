Спустя год после бунта в Капитолии, американцы боятся за демократию

Специальный комитет Палаты представителей потратил несколько месяцев на то, чтобы определить ответственность за протесты.

Спустя год после нападения на Капитолий США американцы по-прежнему глубоко обеспокоены здоровьем своей демократии, и около трети считают, что насилие против правительства иногда может быть оправдано, согласно данным двух опросов.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Между тем, по данным исследования Вашингтонского университета штата Мэриленд, «гордость» американцев за свою демократию резко упала с 90 процентов в 2002 году до 54 процентов в настоящее время.

В связи с приближением годовщины 6 января опросы предлагают конкретные причины для беспокойства: CBS обнаружило, что 28 процентов респондентов считают, что сила может быть использована для защиты результатов выборов, в то время как 34 процента заявили The Washington Post, что насильственные действия против правительства могут иногда быть оправданным — самый большой процент за десятилетия.

Результаты подчеркивают, казалось бы, почти непримиримые взгляды, разделяющие американское общество, которые президент Джо Байден, вступивший в должность через 14 дней после беспорядков в Капитолии, пообещал преодолеть.

Трамп обратился к тысячам сторонников незадолго до штурма Капитолия, сказав им, что выборы были «сфальсифицированы» и что они должны «сражаться». Около 60 процентов опрошенных заявили, что Трамп несет большую ответственность за вторжение в Капитолий, так же как законодатели должны были засвидетельствовать победу Байдена.

По данным CBS, 26 процентов американцев хотят, чтобы Трамп снова баллотировался в 2024 году. Специальный комитет Палаты представителей потратил несколько месяцев на то, чтобы определить ответственность за протесты.

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