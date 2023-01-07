Спутник NASA вскоре упадет с неба

38-летний бывший спутник NASA ERBS в скором времени упадет с неба, но вероятность того, что его обломки упадут на кого-либо, «очень мала».

Об этом сообщает AP News.

По информации ученых, большая часть спутника массой 2450 кг сгорит при входе в атмосферу. Космическое агентство оценило вероятность получения травм от падающих обломков примерно в 1 к 9400. Он приземлится в воскресенье вечером, плюс-минус 17 часов, по данным министерства обороны.

Спутник Земли радиационного баланса, известный как ERBS, был запущен в 1984 году на борту космического корабля «Челленджер». Хотя его ожидаемый срок службы составлял два года, спутник продолжал проводить измерения озона и другие измерения в атмосфере до своего вывода из эксплуатации в 2005 году. Спутник изучал, как Земля поглощает и излучает энергию солнца.

«Курсор» сообщал, что на Марсе обнаружен потенциальный источник воды.