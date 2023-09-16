Среди российской элиты возникла паника после серии ударов по Крыму и москве - Фейгин

У руководства кремля резко сменилось настроения после всего этого.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что удары Украины по территории россии, а также "бавовна" во временно оккупированном Крыму спровоцировали смену настроения у руководства кремля, которое стало прибегать к паническим действиям.

Об этом пишет "Униан".

По мнению Фейгина, российские власти начали понимать, что все эти удары ведут к обнулению так называемой "СВО". Понемногу среди элиты стали задумываться, ради чего все это и есть ли смысл в войне с Украиной. Также многие стали думать о том, что будет в случае продолжительных военных действий, ведь не исключено, что путин готов воевать и 10 лет. А это значит, что все это время могут продолжаться удары по территории россии, по территории Крыма, пока его не деоккупирует ВСУ.

Фейтинг добавил, что это все ведет к тому, что для российской элиты теряется смысл вообще всего этого, при этом они еще и страдают от этого.

"Эти люди не имеют прозападных взглядов или проукраинских, просто элиты теряют каждый раз свои возможности, то, ради чего живут", - отметил известный правозащитник.

Ранее "Курсор" писал о том, что у Зеленского объяснили, с чем связано нытье рф об отсутствии переговоров с Украиной. По словам советника главы Офиса президента, нынешняя россия не способна договариваться, а потому мир не должен дать в очередной раз себя обмануть.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!