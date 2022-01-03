США, Франция, Россия, Китай и Великобритания обязуются остановить распространение ядерного оружия

Мы твердо убеждены в том, что дальнейшее распространение такого оружия необходимо предотвратить.

В понедельник пять глобальных ядерных держав обязались предотвратить распространение атомного оружия и избежать ядерного конфликта в редком совместном заявлении, отложившем растущую напряженность между Западом и Востоком, чтобы вновь подтвердить цель мира, свободного от ядерного оружия.

Об этом сообщает france24.com.

«Мы твердо убеждены в том, что дальнейшее распространение такого оружия необходимо предотвратить», — заявили постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

Заявление было выпущено после того, как последний пересмотр Договора о нераспространении ядерного оружия, который впервые вступил в силу в 1970 году, был перенесен с запланированной даты 4 января на более позднюю дату в этом году из-за COVID-19.

Оставив в стороне текущие разногласия, которые вызвали серьезную напряженность между Китаем и Россией и их западными партнерами, пять мировых держав заявили, что они считают «предотвращение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков первоочередной задачей».

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