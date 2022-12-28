США начали активно препятствовать передаче иранских дронов россии

Российская федерация* для обстрелов украинских городов использует иранские дроны и недавно, согласно информации в СМИ, попросила у Тегерана новую партию ударных БПЛА. Но США начали активно препятствовать разработке беспилотников и их передаче оккупантам.

Об этом пишет The New York Times.

В администрации президента США Джо Байдена начали масштабную программу, чтобы остановить передачу вооружения рф, после того, как в дронах-камикадзе были найдены технологии стран Запада, в том числе и американские.

В NYT отмечают, что американцы уже предоставляют украинским военным информацию о локациях, с которых россияне готовят иранские дроны-камикадзе к запуску. Также компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на более дальних расстояниях. Такие средства для борьбы с дронами были включены и в пакеты американской военной помощи ВСУ.

При этом в издании добавляют, что тему иранских дронов американские чиновники обсуждали и с Израилем — государством, которое «имеет опыт подрыва иранской ядерной программы». В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на прошлой неделе обсудил с чиновниками Израиля сотрудничество между рф и Ираном.