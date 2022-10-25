США обвинили китайские спецслужбы в даче взятки двойному агенту ФБР

Одному из обвиненных грозит до 60 лет лишения свободы.

Два агента китайских спецслужб пытались подкупить американского коллегу под прикрытием, который притворялся работником офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

Об этом сообщает United States Department of Justice.

Американцу предложили криптовалюту на 61 тысячу долларов за то, чтобы он предоставил Китаю необходимые данные. Сейчас агентам предъявили обвинение в препятствовании уголовному расследованию. Если их признают виновными, то одному будет грозить до 60 лет лишения свободы, а другому – до 20 лет.

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