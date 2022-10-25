США обвинили китайские спецслужбы в даче взятки двойному агенту ФБР

17:27, Сегодня
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Фото: canva.com

Одному из обвиненных грозит до 60 лет лишения свободы.

Два агента китайских спецслужб пытались подкупить американского коллегу под прикрытием, который притворялся работником офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

Об этом сообщает United States Department of Justice.

Американцу предложили криптовалюту на 61 тысячу долларов за то, чтобы он предоставил Китаю необходимые данные. Сейчас агентам предъявили обвинение в препятствовании уголовному расследованию. Если их признают виновными, то одному будет грозить до 60 лет лишения свободы, а другому – до 20 лет.

Также «Курсор» сообщал, что скончался бывший министр обороны США.

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