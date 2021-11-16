США обвинили Россию в проведении опасных испытаний нового оружия в космосе

Представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что в понедельник, 15 ноября, военные России провели испытания противоспутникового оружия в космосе.

Официальный представитель госдепа США подчеркнул, что российские военные испытания всколыхнули кучу космического мусора на орбите и поставили под угрозу работу МКС.

Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/rhkLb3yuUg — Department of State (@StateDept) November 15, 2021

«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран», – заявил представитель госдепа.

По словам Прайса, Кремль не предупредил американских военных о планах по проведению данных испытаний.

Согласно информации Washington Times, в Пентагоне также выразили озабоченность действиями России.

По словам руководителя космического командования США, генерала армии Джеймса Дикинсона, подобное российское оружие может представлять опасность для американских спутников, в особенности военных.

«Россия, несмотря на свои заявления о том, что она против размещения оружия в космическом пространстве, готова поставить под угрозу долгосрочную стабильность в космосе и безрассудными действиями и безответственным поведением подвергнуть риску исследование и освоение космоса всеми странами», – заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

Он призвал мировое сообщество объединиться и дать ответ на действия России в космосе.

Курсор уже сообщал, что космический мусор, оставленный китайцами, угрожает МКС.

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