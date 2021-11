США обвинили Россию в проведении опасных испытаний нового оружия в космосе

Официальный представитель госдепа США подчеркнул, что российские военные испытания всколыхнули кучу космического мусора на орбите и поставили под угрозу работу МКС.

Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.

