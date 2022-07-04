США предлагают до 100 тысяч долларов за данные о контрабанде оружия на Ближнем Востоке

За важную информацию о поставках оружия или наркотиков ВМС США предложили награду наличными или в виде транспортных средств на эту сумму.

5-й флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, предложил вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет перехватить оружие, наркотики и другие незаконные грузы в регионе на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

Хотя ВВС избегают прямого упоминания Ирана, но решение предложить награду за оперативную разведывательную информацию может усилить давление на поток оружия, поставляемого повстанцам Хути.

Поддерживаемые Ираном силы уже угрожали новой союзной оперативной группе, организованной 5-м флотом в Красном море.

ВВС США утверждают, что в 2021 году изъято наркотиков на сумму 500 миллионов долларов и 9 тысяч единиц оружия, что в три раза больше, чем в 2020 году.

«Любая дестабилизирующая деятельность привлекает наше внимание», — сказал представитель 5-го флота. «Это еще один шаг в наших усилиях по укреплению морской безопасности в регионе».

Новая инициатива 5-го флота действует в рамках Программы вознаграждений Министерства обороны, в рамках которой выплачивали деньги и товары за важную информацию в Афганистане, Ираке и других странах после того, как Аль-Каида совершила теракты 11 сентября 2001 года.

«Курсор» информировал, что Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.

Наш сайт сообщал, что в Израиле стартовал глобальный саммит по кибербезопасности с участием международных лидеров.