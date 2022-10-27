США предупредили Китай и россию о планах испытать гиперзвуковые ракеты

Армия и флот США собрали данные о своих программах гиперзвуковых ракет во время испытаний на летной базе НАСА Уоллопс в Вирджинии. Военные намерены протестировать соответствующее вооружение.

В последние годы Пентагон отдает приоритет исследованиям гиперзвуковых ракет, поскольку Китай и россия* активизируют разработку собственного оружия нового поколения.

В отчете Исследовательской службы Конгресса, опубликованном 27 октября, представлены данные за этот месяц.

Пентагон запросил 4,7 миллиарда долларов на гиперзвуковые исследования в бюджете на 2023 финансовый год по сравнению с 3,8 миллиардами долларов в предыдущем году.

Гиперзвуковое оружие, которое движется со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, может маневрировать в воздухе и летать на разных высотах. Зондирующая ракета, оснащенная экспериментальной полезной нагрузкой, была запущена в среду, чтобы предоставить данные о материалах и системах связи, которые могут выдержать эти скорости 5 Маха.

Тем не менее, некоторые законодатели критикуют министерство обороны за отставание от россии и Китая в разработке систем гиперзвукового оружия. Американские политики призвали Пентагон ускориться.

Сенатор Ангус Кинг, штат Ай-Мэн, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам по стратегическим силам, заявил, что в КНР и рф наблюдается более успешное движение в этом направлении.

«Если наша стратегия в Тихом океане основана на авианосцах, а авианосец уязвим для ракеты со скоростью 6000 миль в час, у нас проблемы», – заявил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что Израиль закупил у США 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-53K для ВВС. Подробности договора на данный момент не разглашаются.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!