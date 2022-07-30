США приговорили канадца к пожизненному заключению за помощь ИГИЛ

Пожизненный приговор был вынесен старшим окружным судьей США Т. С. Эллисом из Восточного округа штата Вирджиния, где проходили судебные слушания.

В пятницу американский судья приговорил к пожизненному заключению канадца, родившегося в Саудовской Аравии, после того как в декабре он признал себя виновным в пособничестве группировке «Исламское государство».

39-летний Мохаммед Халифа, выросший в Торонто и уехавший из Канады в 2013 году в Сирию, убил двух сирийских солдат от имени группировки до того, как его захватили поддерживаемые США курдские силы в 2019 году, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Он был передан под стражу Федеральному бюро расследований в октябре прошлого года и 10 декабря признал себя виновным в предоставлении материальной поддержки или ресурсов иностранной террористической организации, что привело к смерти, говорится в сообщении ведомства.

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