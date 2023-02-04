США сбили китайский аэростат

Накануне представитель Пентагона заявил, что китайский высотный разведывательный аэростат, который был замечен пролетающим над страной, «нарушает международное право».

Военные США сбили китайский воздушный шар у побережья Каролины.

Видео публикует Fox News.

Как сообщал Курсор, накануне представитель Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер заявил в ходе брифинга для прессы, что китайский высотный разведывательный аэростат, который был замечен пролетающим над страной, «нарушает международное право».

«Дирижабль продолжает двигаться на восток и в настоящее время находится над центром континентальной части Соединенных Штатов», — добавил представитель Пентагона. По словам военачальников, аэростат не представляет «военной угрозы» для мирных жителей.

«Мы следим за ситуацией и рассматриваем наши варианты», — сказал Райдер в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли сбит дирижабль.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после того, как ранее на этой неделе в небе над штатом Монтана появился китайский дирижабль.

По словам неназванного американского чиновника, который говорил со СМИ, Блинкен решился на этот шаг, поскольку хочет избежать отмены поездки и потенциальной эскалации ситуации, а также не делать инцидент с дирижаблем главной темой своих переговоров в Пекине.

Сообщается, что Блинкен должен был лично встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином во время его запланированной двухдневной поездки в Китайскую Народную Республику.

В то время как официальные лица США заявили, что воздушный шар используется для шпионажа, Китай заявил, что объект служит гражданским, «в основном метеорологическим», целям.

Читайте подробнее об инциденте c дирижаблем-шпионом над США: в Китае выступили с заявлением.