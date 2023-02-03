Инцидент c дирижаблем-шпионом над США: в Китае выступили с заявлением

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин в связи с инцидентом.

Китай заявил в пятницу, что «дирижабль», пролетевший над Соединенными Штатами, был предназначен для гражданских метеорологических и других научных целей, и выразил сожаление по поводу того, что он вошел в воздушное пространство США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после того, как китайский воздушный шар-шпион был замечен в полете над страной, сообщает ABC News в пятницу.

В заявлении, сделанном поздно вечером в пятницу, министерство иностранных дел Китая также заявило, что продолжит поддерживать связь с Соединенными Штатами, чтобы должным образом справиться с неожиданной ситуацией.

«Дирижабль из Китая и носит гражданский характер, используется для метеорологических и других научных исследований. Из-за влияния западных ветров и ограниченных возможностей управления дирижабль отклонился от намеченного курса», — говорится в сообщении.

«Китай сожалеет о том, что дирижабль по ошибке зашел в Соединенные Штаты из-за форс-мажора. Китай будет продолжать поддерживать связь с американской стороной, чтобы должным образом справиться с этой аварией», — говорится в сообщении.

Канада вызвала посла Китая в четверг после того, как в воздушном пространстве Северной Америки был обнаружен то, что Оттава назвала высотным аэростатом наблюдения. Об сообщил в пятницу представитель министерства иностранных дел Канады.

«Мы продолжим активно излагать нашу позицию китайским официальным лицам по нескольким каналам», — говорится в заявлении, отправленном по электронной почте.

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