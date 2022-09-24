США уже знают об итоговых цифрах псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, – Белый дом

Белый дом располагает информацией о том, какие результаты псевдоголосований объявят российские оккупационные администрации. Российские захватчики заранее подготовили все документы.

Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. По ее словам, российские оккупанты установили показатель в пределах 75% за якобы «присоединение» к россии*. Такие данные не соответствуют действительности.

Об этом Карин Жан-Пьер заявила на прессбрифинге в Вашингтоне.

Американская представительница отметила, что власти СЩА уже располагают информацией о манипуляцих и незаконном голосовании. Представители российских властей уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов так называемым референдумов. Администрация Байдена заявила, что готова ввести дополнительные санкции против России после референдума, проведенного в некоторых частях Украины.

На оккупированных российскими войсками территориях Украины кремлевские представители решили оперативно организовать голосования. Кремль использовал политические процессы для притворства, чтобы узаконить российскую аннексию украинской территории, как это было в Крыму в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые временно оказались в оккупации всячески избегать подобных «голосований». Также политик обратился с призывом избегать российской мобилизации, а в случае, если этого сделать не удалось, сообщать о передвижениях оккупантов и их дальнейших планах.

Тем временем некоторые аналитики в области безопасности бьют тревогу, что путинские угрозы применения ядерного оружия могут привести к эскалации ядерного конфликта. Мир намерен резко отреагировать на шантаж кремля.

Ранее «Курсор» сообщал, что США несколько месяцев направили властям рф частные предупреждения против применения ядерного оружия.