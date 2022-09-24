США несколько месяцев направили властям рф частные предупреждения против применения ядерного оружия

Администрация президента США Джо Байдена посылала в россию* сигналы о недопустимости применения ядерного вооружения, а также напомнила последствия в случае таких преступных действий.

Официальные американские чиновники заявили, что эти сообщения подчеркивают о настрое главы США и его помощников сформулировать свою позицию публично. Вашингтон решил намеренно делать предупреждения о последствиях ядерного удара расплывчатыми, поскольку кремль беспокоит реакция Пентагона.

Об этом информирует 24 сентября Washington Post.

Белый дом якобы пытается культивировать то, что в мире ядерного сдерживания все знают как «стратегическая двусмысленность». Это происходит на фоне негативных решений российских властей о мобилизации и ядерном шантаже.

Госдепартамент США был вовлечен в частную переписку с московскими властями, но официальные лица не заявляли, кто же доставил сообщения или объем их содержания. Также нет данных о том, отправляли ли амеркианцы конкретные личные сообщения за несколько часов после объявления кремлевским вождем о новых решениях. Ранее он выступил со своей завуалированной ядерной угрозой.

Представители администрации Байдена подчеркнули, что это не первый случай, когда российское руководство открыто и без всяких причин угрожают применить ядерное оружие с начала полномасштабного наступления на Украину с 24 февраля. Они отметили, что сейчас нет никаких признаков того, что россия перемещает свое ядерное оружие в рамках подготовки к нападению. Тем не менее, недавние заявления российского руководства более конкретны, чем предыдущие комментарии, и прозвучали в то время, когда Россия находится на поле боя после украинского контрнаступления.

Ранее «Курсор» сообщал о выступлении бывшего президента рф дмитрия медведева. Он заявлял, что любое оружие в российском арсенале, включая стратегическое ядерное оружие, кремль готов применить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!