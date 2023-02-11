США ввели санкции против китайских компаний за аэростат-шпион

Министерство торговли США заявило, что пять компаний и один исследовательский институт поддерживали «усилия Китая по военной модернизации, в частности аэрокосмические программы».

После инцидента с китайским воздушным шаром администрация президента США Джо Байдена внесла в черный список экспортеров шесть компаний из КНР, связанных с подозрительной программой Пекина по созданию разведывательных аэростатов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство торговли США.

Отмечается, что новые ограничения были введены после того, как Белый дом заявил, что рассмотрит более широкие меры по «разоблачению и устранению» масштабной деятельности Китая по наблюдению, угрожающей национальной безопасности США и союзников.

Министерство торговли США заявило, что пять компаний и один исследовательский институт поддерживали «усилия Китая по военной модернизации, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары».

«Попадание в черный список министерства торговли затрудняет компаниям доступ к американским технологиям. И глава Белого дома Джо Байден, и его предшественник Дональд Трамп использовали этот список, чтобы наложить ограничения на китайские компании, считающиеся угрозой национальной безопасности, и замедлить прогресс Пекина в военной области», — отмечает СМИ.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе военные США сбили китайский воздушный шар у побережья Каролины. Инцидент еще сильнее осложнил и без того напряженные отношения Вашингтона и Пекина.

В частности, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на «присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара».

Ранее представитель Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер заявил в ходе брифинга для прессы, что китайский высотный разведывательный аэростат, который был замечен пролетающим над страной, «нарушает международное право».

«Дирижабль продолжает двигаться на восток и в настоящее время находится над центром континентальной части Соединенных Штатов», — добавил представитель Пентагона.