Стадо овец в Греции съело 300 кг каннабиса

После этого они вели себя очень странно.

Вблизи города Альмирос в Фессалии, Греция, овцы во время шторма вошли в теплицу, где выращивали терапевтическую марихуану, и неожиданно съели почти 300 кг (600 фунтов) урожая этого растения.

Об этом пишет NewsWeek.

Шторм Даниэль привел к наибольшему месячному количеству осадков в Европе. Непрерывный дождь нанес хаос центральному региону, в том числе Греции, сочетая проливные ливни с оползнями, разрушившими дороги и мосты и повредившие жизненно важные источники воды.

Пытаясь избежать затопления, стадо овец нашли убежище в теплице, где, пользуясь случаем, съели более 600 фунтов каннабиса. Смущенный фермер Яннис Бурунис после этого наблюдал у его стада «странное поведение». По его словам, овцы «прыгали выше коз, чего никогда не бывает».

«Я не знаю, смеяться или плакать. У нас была жара, и мы потеряли много урожая. У нас были наводнения, мы потеряли почти все. Теперь еще и это... Стадо зашло в теплицу и съело то, что осталось. Я не знаю, что сказать, честно», – рассказал он.

Ранее "Курсор" писал о том, что Илон Маск разрешил рекламировать каннабис в Twitter.