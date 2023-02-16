Илон Маск разрешил рекламировать каннабис в Twitter

Илон Маск продолжает экспериментировать со своей репутацией, но теперь вместо скандальных публичных заявлений, миллиардер совершает скандальные поступки.

Согласно последним данным, Twitter смягчает свою рекламную политику, чтобы позволить рекламировать каннабис. Илон Маск принял резонансное решение, и Twitter станет первой социальной сетью, позволившей производителям каннабиса рекламировать свои бренды и продукты в США.

Подробнее об этом информирует Reuters.

Важно отметить, что данное решение было принято на фоне того, что многие рекламодатели либо покинули платформу, либо значительно сократили свои расходы. Таким образом обновление политики станет шансом для Twitter увеличить количество рекламодателей.

Тем ни менее, не все смогут размещать подобного рода рекламу. Существует ряд требований, которые позволят публиковать рекламу каннабиса в Twitter:

нужно иметь соответствующую лицензию;

требуется пройти процесс утверждения;

рекламироваться только в юрисдикциях, где они имеют лицензию на деятельность;

не ориентироваться на людей младше 21 года.

Пока сложно судить о том, какой вид будет у такой рекламы и какой эффект она возымеет к финансовой стороне вопроса. Но если мы говорим об Илоне Маске, то ожидать можно всего. Важно подчеркнуть, что остальные популярные социальные сети категорически запрещают рекламировать каннабис. Возможно, что такое решение еще больше усугубить отток пользователей Twitter.

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