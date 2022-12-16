Стало известно, какие бренды являются самыми влиятельными в мире

Всего же в список 2022 года вошли бренды, которые представляют 33 страны.

Аналитики компании World Brand Lab ежегодно представляют рейтинг самых влиятельных брендов в мире. В текущем году лидерство досталось американской корпорации Apple, которая специализируется на производстве iPhone, iPad, iMac, MacBook и другой продукции.

На втором месте оказался Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники, а тройку лидеров замкнул Goole — американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Далее в списке Amazon, занимающаяся продажей всевозможных товаров и услуг через сеть интернет, а на пятом месте оказалась Walmart — крупнейшая в мире сетью оптовой и розничной торговли.

После следует Toyota (Япония), McDonald`s (США), Mercedes-Benz (Германия), Coca-Cola (США) и Tesla (США)

Компании из США занимают в рейтинге 198 строчек из 500, на долю Китая приходится 45 строчек, а Великобритании – 35.

При формировании рейтинга World Brand Lab влиятельность брендов определяет по трем основных показателях: доля рынка, лояльность к бренду и глобальное лидерство.

«Курсор» писал ранее, что итальянский люксовый бренд Prada, предлагающий покупателям элитную одежду, сумки и парфюмерию, высадит в Милане три миллиона деревьев с 2023 до 2030 года.