Стало известно, какой город Европы признан самым экологическим

В ходе исследования рейтинг городов Европы состоял из многих факторов, в том числе количества экологических гостиниц и использования общественного транспорта.

Онлайн-сервис Bounce провел опрос и выяснил, какой город Европы считается самым экологическим для туристов.

Об этом сообщает издание DIP.

В ходе исследования городов акцент делался на многих факторах, в частности на том, сколько в нем экологических гостиниц, как используется общественный транспорт и какой уровень качества воздуха. И лидером рейтинга стал Берлин. Немецкая столицы опередила 28 других популярных европейских городов.

На втором месте оказался Стокгольм (Швеция), а на третьей позиции — Цюрих (Швейцария). Далее в списке идет Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Вена (Австрия), Копенгаген (Дания) Валенсия (Испания), Франкфурт (Германия) и Хельсинки (Финляндия).

В конце рейтинга разместились Роттердам (Нидерланды), Афины (Греция) и Белград (Сербия).

«Курсор» писал ранее, что эксперты Lonely Planet включили в свежий ежегодный рейтинг города, «полные впечатлений, о которых вы никогда не перестанете говорить». Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

Еще мы писали, что эксперты оценили 60 крупных городов в следующих категориях: безопасность цифровых данных, здравоохранение, инфраструктура, личная безопасность и экологическая безопасность. В 2021 году список возглавил датский Копенгаген, который набрал 82,4 балла.