Названы лучшие города мира в 2022 году

Эксперты Lonely Planet включили в свежий ежегодный рейтинг города, «полные впечатлений, о которых вы никогда не перестанете говорить». Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.

В нынешнем году лидером рейтинга стал новозеландский Окленд.

Стоит отметить, что Новая Зеландия оставалась закрытой для иностранных туристов более двух лет из-за пандемии коронавируса. Постепенно страна начала открываться для международных путешественников в конце апреля 2022 года и вероятно этот фактор стал причиной повышенного внимания к этому государству.

Топ-10 лучших городов мира в 2022 году выглядит так:

Окленд (Новая Зеландия)

Тайбэй (Тайвань)

Фрайбург (Германия)

Атланта (США)

Лагос (Нигерия)

Никосия (Кипр)

Дублин (Ирландия)

Мерида (Мексика)

Флоренция (Италия)

Кенджу (Южная Корея)

Ранее эксперты для журнала Time Out составили список самых комфортных городов. В этом году в первую десятку лучших городов мира вошли Эдинбург, Чикаго, Медельин, Глазго, Амстердам, Прага, Марракеш, Берлин, Монреаль и Копенгаген. Что касается Тель-Авива, то в главном рейтинге он занял 31 место. Однако в рейтинге самых веселых городов Тель-Авив занял второе место за новые концепты, очевидно, развлечений после пандемии коронавируса.