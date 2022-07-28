Названы лучшие города мира в 2022 году

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.
В нынешнем году лидером рейтинга стал новозеландский Окленд.
Стоит отметить, что Новая Зеландия оставалась закрытой для иностранных туристов более двух лет из-за пандемии коронавируса. Постепенно страна начала открываться для международных путешественников в конце апреля 2022 года и вероятно этот фактор стал причиной повышенного внимания к этому государству.
Топ-10 лучших городов мира в 2022 году выглядит так:
- Окленд (Новая Зеландия)
- Тайбэй (Тайвань)
- Фрайбург (Германия)
- Атланта (США)
- Лагос (Нигерия)
- Никосия (Кипр)
- Дублин (Ирландия)
- Мерида (Мексика)
- Флоренция (Италия)
- Кенджу (Южная Корея)
Ранее эксперты для журнала Time Out составили список самых комфортных городов. В этом году в первую десятку лучших городов мира вошли Эдинбург, Чикаго, Медельин, Глазго, Амстердам, Прага, Марракеш, Берлин, Монреаль и Копенгаген. Что касается Тель-Авива, то в главном рейтинге он занял 31 место. Однако в рейтинге самых веселых городов Тель-Авив занял второе место за новые концепты, очевидно, развлечений после пандемии коронавируса.