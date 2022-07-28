Названы лучшие города мира в 2022 году

13:20, Сегодня
Общество
окленд новая зеландия фото
Фото: pixabay.com

Эксперты Lonely Planet включили в свежий ежегодный рейтинг города, «полные впечатлений, о которых вы никогда не перестанете говорить». Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.

В нынешнем году лидером рейтинга стал новозеландский Окленд.

Стоит отметить, что Новая Зеландия оставалась закрытой для иностранных туристов более двух лет из-за пандемии коронавируса. Постепенно страна начала открываться для международных путешественников в конце апреля 2022 года и вероятно этот фактор стал причиной повышенного внимания к этому государству.

Топ-10 лучших городов мира в 2022 году выглядит так:

  • Окленд (Новая Зеландия)
  • Тайбэй (Тайвань)
  • Фрайбург (Германия)
  • Атланта (США)
  • Лагос (Нигерия)
  • Никосия (Кипр)
  • Дублин (Ирландия)
  • Мерида (Мексика)
  • Флоренция (Италия)
  • Кенджу (Южная Корея)

Ранее эксперты для журнала  Time Out составили список самых комфортных городов. В этом году в первую десятку лучших городов мира вошли Эдинбург, Чикаго, Медельин, Глазго, Амстердам, Прага, Марракеш, Берлин, Монреаль и Копенгаген. Что касается Тель-Авива, то в главном рейтинге он занял 31 место. Однако в рейтинге самых веселых городов Тель-Авив занял второе место за новые концепты, очевидно, развлечений после пандемии коронавируса.

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Автор материала:
Тали Малкина
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