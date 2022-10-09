Стало известно, какую страну признали лучшей для отдыха с детьми

Если вы собираетесь на отдых с детьми, то нужно учитывать множество нюансов, и в первую очередь, необходимо выбрать страну, которая будет им соответствовать. Эксперты, ссылаясь на результаты исследования, говорят, что для отдыха с детьми лучше всего подойдет Греция.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.com.

Представители Airport Parking Reservations провели исследование и на его основе создали рейтинг стран, в которые лучше всего отправиться на семейный отдых. При его формировании учитывались различные критерии, но особый акцент был сделан на приятном климате, состоянии пляжей и особенностях местной кухни. А также составители учитывали ситуацию с безопасностью и количество отелей, которые предлагают комфортные условия для размещения взрослых с детьми.

И по результатам, Греция оказалась на первом месте, набрав 8 балов из 10. На втором месте — Турция (7,65 балов из 10), а тройку лидеров замкнула Португалия (7.45 из 10).

Далее в списке идет Испания (7,35 из 10), Австралия (7 из 10), Израиль (6,69 из 10), Марокко (6,55 из 10), Италия (6.52 из 10), Чехия (6.52 из 10) и Польша (6.48 из 10).

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