Стало известно, кто взял на себя ответственность за теракт в отеле в Кабуле

Исламское государство (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за нападение в понедельник на отель в столице Афганистана Кабуле, сообщает AFP.

Сообщается, что группа признала, что двое ее членов «взорвали два взрывных устройства, спрятанных в двух сумках» в «большой гостинице, которую часто посещают китайские дипломаты и бизнесмены».

Ранее сегодня больница скорой помощи Кабула сообщила, что к ним поступила 21 жертва теракта, 18 раненых и трех погибших. После нападения представитель талибов заявил, что ни один иностранец не погиб, хотя двое иностранцев получили ранения после того, как они спрыгнули с балкона отеля, спасаясь от нападавших.

Напомним также, что в начале декабря сирийская армия взяла на себя ответственность за убийство лидера «Исламского государства» (ИГИЛ) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши в ноябре в южной провинции страны Дераа.

Согласно сообщению, опубликованному государственным информационным агентством SANA, сирийские силы безопасности подтвердили, что в военной операции по уничтожению Аль-Кураши участвовали как армия, так и местные группировки.

Министерство обороны США и поддерживаемые США Сирийские демократические силы ранее заявляли, что не участвовали в этой операции.