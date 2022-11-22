Стало известно, о чем договорился Авив Кохави с советником по нацбезопасности США

Джейк Салливан на встрече с Кохави подчеркнул стремление США сделать все возможное, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави встретился с советником президента по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

О прошедшей встрече сообщили в Совете национальной безопасности США.

Согласно заявлению ведомства, Джейк Салливан встретился с начальником штаба Авивом Кохави и они обсудили «различные вопросы безопасности, в том числе угрозу, исходящую от Ирана».

Во время разговора Салливан особенно подчеркнул приверженность президента Байдена основным американским целям, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.

Также участники встречи обсуждали важность «снижения градуса конфликта» в Иудее и Самарии. При этом Салливан подчеркнул, что решение о создании двух государств является лучшим решением для достижения мира, «наряду с непоколебимой приверженностью США безопасности Израиля».

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