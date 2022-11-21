В МАГАТЭ заявили, что Иран может создать не одну атомную бомбу

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что у Ирана уже есть достаточное количество обогащенного урана, чтобы создать «более чем одну» атомную бомбу.

Об этом сообщает CBS.

«При нынешнем уровне производства обогащенного урана Иран уже накопил достаточно, чтобы сделать больше одного устройства, если бы они этого хотели. Но у нас отсутствует какая-либо информация, которая указывает на существование у Ирана программы создания ядерного оружия», – сказал Гросси.

Журналисты спросили, была ли достигнута в отношениях с Тегераном «точка невозврата», и нужно ли признавать Иран ядерным государством.

«Нет, до этой точки мы не дошли. Но надо очень тяжело работать, чтобы этого не случилось», – ответил Гросси.

Гендиректора больше беспокоит другая страна, вошедшая в «ядерный клуб» – Северная Корея, которая может провести свое первое подземное ядерное испытание с 2017 года. И это, по мнению эксперта, является не единственной проблемой в Тихом океане. Также Гросси утверждает, что самое опасное место на счете в данный момент – Запорожская АЭС (Украине), где ведутся боевые действия.

Ранее глава разведки ЦАХАЛа заявил, что Иран скоро начнет обогащать уран до уровня ядерного оружия. Также он прокомментировал риски создания ядерной бомбы.

«Курсор» сообщал, что Иран может атаковать Чемпионат мира в Катаре на фоне общенациональных протестов.

Помимо этого МАГАТЭ приняло резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничество с расследованием.