Стивен Кинг публично обратился к путину

Американский писатель Стивен Кинг был одним из первых, кто выступил против войны начатой российской федерацией* против Украины. Знаменитый «отец хоррора», который написал десятки легендарных произведений о зле, уже несколько раз высказывался, что даже он не способен был создать такое зло в человеческом обличии, как это сделали российские захватчики.

В этот раз писатель заявил, что российская армия обязана прекратить обстрел мирных граждан Украины, а президент российской федерации должен уйти в отставку.

For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down.

— Stephen King (@StephenKing) January 28, 2023

Стоит отметить, что первая публикация писателя на тему российско-украинской войны была опубликована еще 28 февраля 2022 года. Тогда Кинг надел футболку с надписью «Я остаюсь с Украиной», выразив таким образом свое отношении к военному конфликту в Европе.

I don’t usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

Ранее «Курсор» информировал, что Стивен Кинг раскрыл свое заветное желание на 2023 год. Автор детективных романов Дон Уинслоу за несколько дней до Нового года спросил у своих подписчиков о заветном желании. И Стивен Кинг ответил коротко и очень символично — «Мир в Украине».

Напомним, что Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и высмеял россиян. Писатель отметил, что россияне цинично бомбят украинские города, но «плачут» над взрывом моста.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!