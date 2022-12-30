Стивен Кинг раскрыл свое заветное желание на 2023 год

Комментарий Кинга набрал за несколько часов почти 20 тысяч лайков и более полутора тысяч ретвитов.

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг, известный своими произведениями в жанре ужасов, триллеров, фантастики, фэнтези, мистики, рассказала о своем завтеном желании на будущий год.

Об этом он написал в Twitter.

Автор детективных романов Дон Уинслоу (Don Winslow) 29 декабря спросил у своих подписчиков об их самых больших персональных желаниях на следующий год.

What is your greatest personal wish for 2023? — Don Winslow (@donwinslow) December 29, 2022

«Мир в Украине», — лаконично прокомментировал Кинг. Его ответ набрал за несколько часов почти 20 тысяч лайков и более полутора тысяч ретвитов. Ответ писателя просмотрело 739 тысяч пользователей соцсети, ответы к нему написало более полусотни человек.

В комментариях «королю ужасов» люди стали писать, в каких еще странах они хотели бы увидеть завершение войн.

Люди пожелали мира Сирии, Йемену и Сомали. Но большинство пользователь Twitter были максимально конкретны, и подытожили все пожелания — они хотели бы увидеть «явное поражение россии».

Ранее Курсор писал о скандалах в Twitter: как Стивен Кинг выторговал у Илона Маска 12 долларов.