Страны Африки планируют перейти на единую валюту

В данный момент, по словам Мене, на территории африканских государств в обороте находятся 42 различные валюты.

Об этом сообщает пресс-служба AfCFTA.

«Расходы на конвертацию валют составляют 5 млрд долларов в год. Это очень большая сумма, которую можно рассматривать как недополученные доходы. Поэтому мы хотим снизить и устранить эти затраты», – отметил Вамкеле Мене.

Экономист пояснил, что создать единую валюту для всех государств африканского континента можно посредством использования панафриканской системы платежей и расчетов.

В данный момент в эксперименте принимают участие только 6 государств. Однако Вамкеле Мене рассчитывает, что уже к концу этого года платформой смогут воспользоваться все государства на континенте.

AfCFTA начала действовать 1 января 2021 года. Ее создание направлено на объединение стран с суммарным населением 1,3 млрд человек в экономический блок объемом 3,4 трлн долларов, который может стать крупнейшей зоной свободной торговли в мире — с момента создания Всемирной торговой организации.

Курсор уже сообщал, что ВОЗ призывает к экстренным действиям по замедлению распространения COVID-19 в Африке.

Министры G20 обсудят коронавирус, изменение климата и развитие стран Африки.

В Африке ввели лишь 1% из всех использованных доз COVID-вакцин в мире.