Страны НАТО подписали протокол о создании «небесного щита»: как это связано с Израилем

Массированный обстрел украинских городов вынудил представителей из 15 стран собраться в Брюсселе ради подписания протокола.

Об этом сообщает пресс-служба альянса.

«Это обязательство приобрело огромное значение сегодня, когда мы являемся свидетелями безжалостных и неизбирательных ракетных атак России по Украине, убивающих мирных жителей и разрушающих важнейшие объекты инфраструктуры. Новые средства, полностью совместимые и легко интегрируемые в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, значительно усилят нашу способность защищать альянс от всех воздушных и ракетных угроз», – заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Инициатором создания «Небесного щита» стала Германия, а протокол подписали представители 14 стран – Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Румынии и Великобритании.

Инициатива предусматривает совместную закупку системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ею может стать израильская система ПРО Arrow 3 (Hetz 3), американские и немецкие зенитно-ракетные комплексы Pаtriot и IRIS-T.

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