Страшное ДТП с участием ребенка за рулем авто в Эльаде: обнародовано видео

Если вы житель Эльада, проснулись утром и ваша машина не попала в аварию прошлой ночью — вам повезло.

Так, 15-летний мальчик сел в машину своего отца и решил попробовать себя за рулем. Он врезался как минимум в 8 автомобилей, припаркованных на дороге улицы. Некоторые из машин значительно повреждены.

נער בן 15 נהג ברכב שלא כחוק ופגע ב-8 רכבים | תיעוד pic.twitter.com/l7fbhZZXHX — וואלה! (@WallaNews) January 25, 2023

В организации МАДА сообщили, что пострадавших в результате аварии нет, полиция начала расследование обстоятельств.

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