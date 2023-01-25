Страшное ДТП с участием ребенка за рулем авто в Эльаде: обнародовано видео

Если вы житель Эльада, проснулись утром и ваша машина не попала в аварию прошлой ночью — вам повезло.
Так, 15-летний мальчик сел в машину своего отца и решил попробовать себя за рулем. Он врезался как минимум в 8 автомобилей, припаркованных на дороге улицы. Некоторые из машин значительно повреждены.
В организации МАДА сообщили, что пострадавших в результате аварии нет, полиция начала расследование обстоятельств.
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