Стюардесса рассказала, какой еды стоит избегать перед полетом

Также она рассказала, как сделать свой перелет в самолете максимально комфортным.

Бортпроводница с большим опытом посоветовала пассажирам перед перелетом не есть много жирной и острой пищи, а также исключить из рациона ряд продуктов. Это поможет вам чувствовать себя комфортнее во время перелетов.

Об этом стюардесса авиакомпании Emirates рассказала Daily Star.

По ее словам, перед полетом следует выбирать легкую и легкоусваиваемую пищу, чтобы предотвратить дискомфорт во время путешествия. Стюардесса также рекомендует ограничить потребление кофеина, чтобы избежать обезвоживания организма и улучшить качество сна.

Кроме того, не стоит есть много острого и соленого - вам постоянно будет хотеться пить, а после этого - вам придется часто бегать в туалет.

Она также добавила, что когда вы путешествуете на дальние расстояния, особенно если это касается многочасовых перелетов в самолете, важно сделать свое путешествие как можно более комфортным. А потому ваша одежда должна быть свободной, из натуральных тканей. Стюардесса также советует носить несколько слоев одежды, так как температура в самолете может быть ниже или выше, чем вы ожидаете. А потому хорошо, когда одежду можно легко снять или одеть.

Бортпроводница рекомендует взять с собой подушку для шеи и затычки для ушей, а также увлажняющий крем, так как долгое путешествие и низкая температура в самолете могут высушить вашу кожу.

Также "Курсор" сообщал, что пилот рассказал, почему не стоит аплодировать после посадки самолета.