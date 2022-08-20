Суд над путиным будет быстрым — главный прокурор по делу Милошевича

По словам Джеффри Найса, в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину президент рф знал, что происходит, и мог остановить российскую армию.

Президент рф* владимир путин знал о всех преступлениях российской армии в Украине, поэтому судебный процесс над ним не будет длительным.

Об этом в эфире канала Эспрессо сообщил главный прокурор по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии Джеффри Найс.

Он уточнил, что при наличии достаточного количества доказательств и четкой структуры совершенных преступлений или разрушения гражданских целей очевидно нарушение кодекса правил ведения войны.

По словам юриста, все видели, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину, при этом путин знал, что происходит, и мог остановить российскую армию.

«Он делал, что хотел — осуществлял преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не может быть долгим», — отметил Найс.

Как ранее писал Курсор, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявил, что серьезное поражение рф в войне в Украине может стать причиной смены власти в россии.

По его словам, окружение главы кремля уже начинает осозновать, что планы по захвату Украины ни к чему хорошему не приведут.

Кроме того, авторитет российского лидера в глазах генералов рф может серьезно пошатнуться из-за разгрома армии рф на южном направлении и отступления россиян из Херсона.

«Когда от путина станет откровенно «пахнуть» бессилием, ему конец. Скорее всего, его «пристукнут» свои же», — сказал российский политик.

Также Курсор приводил мнение практикующего врача-психиатра Романа Долинского, который считает, что глава рф полностью осознает свои действия и те военные преступления, которые совершает он и его подопечные.

Из-за того, что путин полностью осознает свои действия, он точно заслуживает наказания. А вот суд над ним должен приобрести международную огласку.

«И вряд ли кто-нибудь скажет: «Он болен, поэтому мы его не будем судить», — отметил эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!