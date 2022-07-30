«Пристукнут свои же»: российский политик рассказал, кто может «убрать» путина

Российские силовики могут убрать своего лидера из-за страха перед необходимостью отвечать за свои и чужие преступления.

Серьезное поражение рф* в войне в Украине может стать причиной смены власти в россии.

Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Каналу 24.

По его словам, окружение главы кремля уже начинает осозновать, что планы по захвату Украины ни к чему хорошему не приведут.

Кроме того, авторитет российского лидера в глазах генералов рф может серьезно пошатнуться из-за разгрома армии рф на южном направлении и отступления россиян из Херсона.

«Когда от путина станет откровенно «пахнуть» бессилием, ему конец. Скорее всего, его «пристукнут» свои же», — сказал российский политик. Он добавил, что глава кремля может и нежить до суда.

Яковенко отметил, что российские силовики могут убрать своего лидера из-за страха перед необходимостью отвечать за свои и чужие преступления.

Ранее мы писали, что посольство рф в Британии призвало повесить азовцев. Посольство страны-агрессора в Великобритании заявляет, что украинские солдаты полка «Азов» «заслуживают унизительной смерти». Российское посольство разместило сообщение в Twitter.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!