Судоходство остановили: в Китае из-за жары пересох приток крупной реки

Рекордная засуха в Китае привела к высыханию некоторых рек, в том числе и части Янцзы, а это спровоцировало ряд неприятных последствий.

В этом году многие страны страдают от аномальной жары, которая привела к масштабным лесным пожарам и засухе. В Китае уже высохло несколько рек, в частности приток Янцзы, и в связи с этим пришлось остановить судоходство.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Река Янцзы — третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 млн жителей Китая, и она является важным водным путем для экономики. Ее частичное высыхание негативно повлияло на гидроэнергетику, властям пришлось остановить судоходство, а из-за этого крупные компании были вынуждены приостановить свою деятельность.

Прогноз погоды остается неутешительными для страны, потому что сильная тепловая волна может задержаться в Китае до сентября.

В Китае выразили беспокойство по этому поводу, потому что потеря потока воды привела к «серьезной ситуации» в провинции Сычуань, которая получает более 80% своей энергии от гидроэнергетики.

В провинции уже приостановили подачу электроэнергии многим заводам и были введены нормы потребления электроэнергии в общественных местах.

«Курсор» писал ранее, что Европа столкнулась в этом году с аномальной жарой, в результате которой уровень воды в реках сильно опустился и на поверхности стали видны «голодные камни».