Критики заявили, что суды "нельзя превращать в дома бурлеска".

В Колумбии судья попала в скандал после публикации видео, на котором для нее танцует стриптизер прямо в здании суда

Об этом сообщает Daily Star.

На видео, снятом в Кукуте, судья Вивиан Полания сидит на стуле, пока мускулистый мужчина кружит над ней, трется интимным местом и кормит сладостями в форме мужского полового органа. Некоторые чиновники снимали этот момент на свои смартфоны.

Это вызвало резкую критику со стороны адвокатов и других чиновников, заявивших, что суды "нельзя превращать в дома бурлеска". Сам стриптизер утверждает, что ни в чем невиновен, ибо это произошло в нерабочее время.

"Нас пригласили на вечеринку в честь Дня любви и дружбы, ее назвали "красочной вечеринкой". Я не думаю, что это видео откровенно сексуального характера, мы просто развлекались", – сказала Полания, оплатившая это мероприятие.

Вскоре после этого представитель Секционного судебного совета Северного Сантандера и Арауки сказал, что чиновники посчитали необходимым установить руководящие принципы для должностных лиц и сотрудников по эффективному использованию общественных мест.

Также "Курсор" сообщал, что высокопоставленный генерал *рф станцевал стриптиз.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!