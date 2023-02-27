В сеть «слили» видео с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками и экс-полпред президента *рф александром матовниковым, который исполнил эротический танец на камеру.

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.

Матовников – старший оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил рф в Беларуси. Журналисты пишут, что он является заядлым ценителем ресторанов и дам Минска, а также любитель любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров.

«Генерал больше увлечен созданием подобного видеоконтента для своих подруг. Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича (Лукашенко – прим.ред.) «лучших» представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Беларуси удивляться не стоит», – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о введении санкций Советом ЕС в отношении бывшего израильского дипломата, политика и руководителя службы «Натив» (1992—1999) Якова Кедми за то, что он имеет связи с кремлем и распространяет российскую пропаганду.

Также «Курсор» сообщал, что в россии неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля.

Помимо этого известный российский пропагандист владимир соловьев пожаловался на европейцев, «отжавших» у него имущество в Италии, и сравнил себя с евреями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!