Супруга Байдена перенесла онкологическую операцию

Врач Белого дома Кевин О`Коннор составил документ, согласно которому супруге президента США Джо Байдена была проведена сложная операция по удалению опухоли над обоими глазами. Сообщается, что речь идет о базальноклеточной карциноме — это самая распространенная форма рака кожи.

Подробнее об этом информирует bbc.com.

Стоит отметить, что при данном виде рака прогноз обычно весьма благоприятный, так как большинство новообразований вовремя обнаруживаются, а после удаления рецидив случается крайне редко.

Доктор О`Коннор отметил, что опухоли были успешно удалены благодаря микрографической операции, в ходе которой хирург последовательно удаляет слои кожи до тех пор, пока не зафиксирует абсолютно здоровую клетку без признаков онкологии. После такой операции стационарная госпитализация не нужна, а значит пациент в тот же день может быть отправлен домой.