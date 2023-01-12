Супруга Байдена перенесла онкологическую операцию

13:00, Сегодня
Мировые новости, Политика
джо байден с супругой фото
Фото: facebook.com/joebiden

Джилл Байден по сообщению американских СМИ перенесла операцию по удалению злокачественных опухолей на коже

Врач Белого дома Кевин О`Коннор составил документ, согласно которому супруге президента США Джо Байдена была проведена сложная операция по удалению опухоли над обоими глазами. Сообщается, что речь идет о базальноклеточной карциноме — это самая распространенная форма рака кожи.

Подробнее об этом информирует bbc.com.

Стоит отметить, что при данном виде рака прогноз обычно весьма благоприятный, так как большинство новообразований вовремя обнаруживаются, а после удаления рецидив случается крайне редко.

Доктор О`Коннор отметил, что опухоли были успешно удалены благодаря микрографической операции, в ходе которой хирург последовательно удаляет слои кожи до тех пор, пока не зафиксирует абсолютно здоровую клетку без признаков онкологии. После такой операции стационарная госпитализация не нужна, а значит пациент в тот же день может быть отправлен домой.

Известно, что сейчас Джилл Байден чувствует себя хорошо.

Напомним, что ранее сообщалось, что в личном кабинете Байдена нашли партию секретных правительственных документов.

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