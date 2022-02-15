Супруга принца Чарльза Камилла заболела COVID-19 вслед за мужем

Камилла заболела через четыре дня после того, как коронавирус выявили у ее супруга, принца Чарльза

Камилла, герцогиня Корнуольская и жена британского принца Чарльза, дала положительный результат на COVID-19 через несколько дней после того, как ее муж также получил положительный результат теста.

Об этом пишет USA Today.

Камилла самоизолируется, и официальные лица из ее резиденции Кларенс-Хаус предупредили все организации, с которыми она контактировала.

Чарльз дал положительный результат в прошлый четверг, но у Камиллы в тот же день был отрицательный результат, и она провела три публичных мероприятия, сообщает BBC. К ним относится посещение общественного продовольственного центра, который используется для доставки еды пожилым и уязвимым людям.

Напомним, что на прошлой неделе, в преддверии 70-летия правления Елизаветы II, королева заявила, что, когда Чарльз станет королем, она хочет, чтобы Камилла была известна как королева-консорт. Ее заявление рассматривается как способ прояснить титул и статус Камиллы, которая на протяжении десятилетий переживала взлеты и падения с королевской семьей.

Как ранее писал Курсор, 19-летний молодой человек проник в Виндзорский замок, чтобы убить королеву Великобритании.

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