Эти удивительные существа не имеют костного скелета, имеют слабость к крови и телесным жидкостям.

Большая часть земной поверхности покрыта водами океанов, и в глубинах этих океанов обитает множество удивительных и порой ужасных существ. Интересно, что некоторые из них обитают на Земле дольше, чем многие другие организмы.

По данным "IFLScience", одним из таких удивительных существ с пугающими зубами, отсутствием костяного скелета и с известной привязанностью к крови, является Entosphenus tridentatus, или тихоокеанская минога, напоминающая угря. Несмотря на отсутствие челюстей и костей, эти существа известны своей огромной адаптабельностью и жаждой крови и телесных жидкостей других организмов. Организм тихоокеанской миноги состоит из хрящевого "скелета", а у них на голове находится "третий глаз", который на самом деле является специализированным светочувствительным органом.

Фактически, тихоокеанские миноги считаются одними из самых долгоживущих существ на Земле. Они существуют уже около 450 миллионов лет, что означает, что они "пережили" даже динозавров и присутствуют на нашей планете дольше, чем деревья. Эти удивительные существа мигрируют из пресноводных рек в Тихий океан и проходят сложные трансформации, чтобы приспособиться к сильным изменениям солености воды. Они также проявляют сверхспособности, используя химические сигналы, чтобы вернуться к пресной воде.

Особенно примечательной является их стратегия кормления, где они используют свои колючие сферические рты без челюстей, чтобы прикрепляться к добыче и питаться ее кровью и телесными жидкостями, не убивая при этом жертву. Таким образом, тихоокеанские миноги являются феноменальными существами, обитающими в наших океанах и просуществовавшими на Земле на протяжении многих веков.

Напомним, неизвестное науке животное обнаружили ученые в Бразилии.