Существуют ли доказательства посещения Земли НЛО: ответ Пентагона

12:00, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Специалисты изучили многие сообщения об обнаружении инопланетян.

Замминистра Пентагона по разведке Рональд Моултри рассказал, что специальная группа Минобороны США, которая изучает неопознанные летающие объекты, за последнее время получила несколько сотен сообщений об обнаружении НЛО.

Об этом сообщает CBS.

«Мы не увидели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы наблюдали, имеет внеземное происхождение. Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение Земли инопланетянами или авария корабля инопланетян», – сказал он.

«Курсор» сообщал, что поддерживаемый Израилем проект расширяет поиск инопланетной жизни.

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