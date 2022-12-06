Поддерживаемый Израилем проект расширяет поиск инопланетной жизни

Breakthrough Listen — это один из проектов Breakthrough Initiatives и ведущая научная инициатива по поиску внеземного разума (SETI).

Поиски инопланетной жизни во Вселенной только что стали более масштабными, поскольку проект Breakthrough Listen, поддерживаемый израильским миллиардером Юрием Мильнером, собирается использовать радиотелескоп MeerKAT, чтобы увеличить его досягаемость в 1 000 раз для поиска признаков жизни.

Объявление было сделано в конце прошлой недели на конференции в Южной Африке, организованной Южноафриканской радиоастрономической обсерваторией (SARAO).

Breakthrough Listen — это один из проектов Breakthrough Initiatives и ведущая научная инициатива по поиску внеземного разума (SETI).

В настоящее время ученые Breakthrough Listen ищут радиосигналы, которые могут указывать на присутствие разумных инопланетных цивилизаций. Это было сделано с помощью инструментов наблюдения, таких как американский телескоп Грин-Бэнк (GBT) и австралийский телескоп Паркса, среди многих других. Тем не менее, MeerKAT, размещенный в регионе Кару в Южной Африке, немного сложнее, с его массивом из 64 тарелок, способным покрыть в 50 раз больше земли — или, скорее, неба — чем GBT.

«Такое большое поле зрения обычно содержит много звезд, которые являются интересными целями техносигнатуры», — объяснил главный исследователь Breakthrough Listen доктор Эндрю Симион.

По его словам, наш новый суперкомпьютер позволяет нам объединять сигналы от 64 тарелок для получения изображений этих целей в высоком разрешении с превосходной чувствительностью, и все это без ущерба для исследований других астрономов, использующих массив.

Широкий спектр тарелок также дает ученым Breakthrough Listen еще одно преимущество: они будут лучше исключать любые антропогенные сигналы, например, от спутников, которые могут создавать помехи.

«Нам потребуется всего два года, чтобы найти более миллиона близлежащих звезд», — сказал доктор Черри Нг, участник проекта Breakthrough Listen MeerKAT.

«Одна из первых целей, которые мы будем наблюдать, — это наша ближайшая соседняя звезда, Проксима Центавра, которая, по-видимому, содержит две небольшие каменистые планеты в обитаемой зоне звезды. В настоящее время проводятся рутинные наблюдения с серверной частью Listen на MeerKAT, и команда с нетерпением ждет возможности поделиться первыми научными результатами в ближайшие месяцы», — сказал исполнительный директор Breakthrough Initiatives доктор С. Пит Уорден.

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