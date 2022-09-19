Свидетельство о еврейском происхождении сефардов: десятки миллионов человек могут подать заявку

Недавние исследования показали, что до 200 млн человек в Америке и Европе имеют еврейское происхождение.

Впервые десятки миллионов потомков испанских и португальских еврейских общин, чьи предки были насильственно обращены в христианство, начиная с 14 века, теперь могут подать заявку и получить «Свидетельство о сефардском происхождении».

Недавние академические и генетические исследования показали, что целых 200 млн человек, в основном в Латинской, Северной Америке и Европе, имеют «значительное еврейское происхождение», восходящее ко временам инквизиции в Испании и Португалии.

Инициатива была запущена Институтом еврейского опыта Американской федерации сефардов (ASF IJE), Reconectar, организацией, помогающей потомкам испанских и португальских еврейских общин воссоединиться с еврейским народом, и Джини Милгром, исследователь и специалист по генеалогии, которая смогла полностью задокументировать ее непрерывную материнскую родословную на протяжении 22 поколений, начиная с 1405 года до доинквизиционных Испании и Португалии.

Милгром также возглавляет работу по оцифровке записей инквизиции, которые предоставляют беспрецедентный объем генеалогической информации для тех, кто стремится обнаружить свои возможные еврейские корни. Эта и множество другой информации на веб-сайте сертификации поможет потомкам, также известным как анусимы, марраны, конверсо или криптоевреи, открыть для себя свое наследие.

«Сертификат о сефардском происхождении имеет историческое значение для многих во всем мире, особенно в Латинской и Северной Америке, которые жаждут соединиться со своим прошлым и до сих пор не имели возможности сделать это», — сказала Милгром.

Процесс сертификации начинается с заполнения относительно короткой анкеты о происхождении человека, подсказках об его еврейском происхождении, таких как обычаи, генеалогическое древо или предметы, имеющие еврейскую связь, и их причинах полагать, что они имеют сефардское происхождение. Затем эта информация будет оценена группой экспертов и исследователей, которые определят, достаточно ли у заявителя информации для выдачи сертификата.

«Идентичность человека основана на его прошлом, настоящем и том, что он хочет для будущего. С сертификатом о сефардском происхождении мы помогаем проверить их прошлое, чтобы создать более сильное чувство себя и идентичности», — сказал доктор Дрора Арусси, старший директор Института еврейского опыта АФС.

«Наша цель ASF IJE — рассказать миру о богатом наследии, культуре и духе сефардского народа. Вместе с Reconectar и Genie Milgrom мы надеемся помочь людям найти свои сефардские корни и узнать больше об их наследии», — говорит доктор.

Хотя сертификат не будет иметь юридического статуса, все большее число людей с еврейскими корнями полагает, что это станет для них огромным чувством гордости и идентичности.

«В последние годы мы стали свидетелями беспрецедентного интереса тех, чьи еврейские предки были насильственно обращены в христианство, к воссоединению со своим наследием и изучению своего прошлого», — сказала Эшли Перри (Перес), президент Reconectar, бывший старший советник правительства Израиля и Директор фракции Кнессета по воссоединению с потомками испанского и португальского происхождения.

«Это момент формирования парадигмы в еврейской истории, потому что впервые десятки миллионов тех, чьи предки были насильственно отделены от еврейского народа, получили инструменты для поиска воссоединения. Сертификат, который мы предлагаем, — это способ официально соединиться с их еврейским наследием и воссоединиться с их народом», — добавила она.

Ссылку на процесс подачи заявления на получение Сертификата о сефардском происхождении можно найти в Интернете в разделе Института еврейского опыта.

Курсор писал, что испанский еврейский лидер призвал поднять уровень просвещения о Холокосте для борьбы с антисемитизмом. Президент Федерации еврейских общин Испании Исаак Бензакен сказал в интервью, что, хотя Холокост может показаться далеким прошлым, его нельзя забывать, потому что, по его словам, к сожалению, история повторяется.

Курсор также сообщал, что более трети немцев негативно относятся к Израилю.