Более трети немцев негативно относятся к Израилю — опрос

Всего 35% опрошенных граждан ФРГ считают, что история ХХ века накладывает на их страну особую ответственность в отношении еврейского народа, и еще меньше (27%) — за судьбу Израиля.

Граждане Германии смотрят на израильтян значительно хуже, чем граждане еврейского государства на ФРГ и ее жителей. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом Bertelsmann в Германии и Институтом New Wave Research в Израиле накануне официального визита президента Израиля Ицхака Герцога в Берлин, который начнется в воскресенье.

Об этом сообщает портал Israelinfo.

Согласно данным исследования, на Израиль позитивно смотрят лишь 46% немцев, а более трети (34%) отрицательного мнения о стране. Это резко отличается от восприятия израильтян: 63% придерживаются хорошего мнения о Германии и всего 19% — плохого.

Опрос показывает, что, по сравнению со 2-й половиной 20 века, имидж Германии в Израиле кардинально изменился с отрицательного на положительный — оно больше не обусловлено исключительно трагедиями прошлого. Вместе с тем, большинство граждан Израиля по-прежнему считают, что Германия несет особую ответственность за судьбу еврейского народа (58%) и Израиля (57%).

«В то же время, абсолютное большинство немцев не разделяют это мнение. Всего 35% опрошенных немцев считают, что история ХХ века накладывает на Германию особую ответственность в отношении еврейского народа, и еще меньше (27%) — за судьбу Израиля», — говорится в материале.

Отмечается, что особенно сильно отличаются взгляды на то, в чем должна выражаться немецкая поддержка Израиля. Так, 61% израильтян полагают, что Берлин должен занимать однозначно произраильскую позицию в конфликте с палестинцами. Такого же мнения лишь 12% немцев.

«Опрос показал также распространенность антисемитских клише в Германии. 24% опрошенных немцев сказали, что евреи имеют слишком большое влияние в мире. Более трети (36%) заявили, что в Израиле относятся к палестинцам точно также, как к евреям относились в нацистской Германии», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на этой неделе Израиль и Германия объявили о достижении соглашения касаемо компенсации семьями жертв резни на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Ранее Курсор информировал о том, что власти Германии намерены приобрести израильскую противоракетную систему «Хэц-3» («Стрела-3») в рамках создания общеевропейской системы ПВО.