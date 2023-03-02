Олег Эйдельштейн, сын известного политика владимира жириновского*, недавно вышел из спецприемника после 15 дней пребывания там. Согласно его словам, он планирует сначала отправиться к могиле своего отца. Он также рассказал, что понимает свои ошибки и извинился перед полицейскими и персоналом ресторана «Ткемали» на лубянке, где произошел инцидент.

Эйдельштейн утверждает, что провел время в спецприемнике полезно: прочитал около 5000 страниц книг своего отца, чтобы «обновить информацию» и занимался физическими упражнениями. Он также сообщил, что проводил время в камере с заключенными, которые были арестованы за то, что срывали с машин символику Z. С ними он обсуждал политические темы и устраивал словесные баталии.

Накануне Дня всех влюбленных, 14 февраля, Олег Эйдельштейн и его друзья были задержаны в кафе на лубянке после потасовки с незнакомым парнем. Эйдельштейн начал крыть всех матом и напал на менеджера ресторана. В отделении полиции он также атаковал полицейского, ударив его в грудь. После 15 дней в спецприемнике Эйдельштейна встретила охрана на трех черных внедорожниках.

Ранее «Курсор» информировал, что внебрачный сын одиозного владимира жириновского, который известен за пределами россии* своими резонансными прогнозами и скандальными заявлениями, попал в скандал из-за драки с представителем правоохранительных органов российской федерации.

Напоминаем, что скандальный российский политик сделал семь прививок от COVID-19. Ныне покойный лидер российской партии ЛДПР, политик Владимир Жириновский сделал семь прививок против коронавируса COVID-19. Однако это его не спасло от злого рока.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!