Внебрачный сын жириновского подрался с полицейским

Внебрачный сын самого одиозного политика россии, который уже встретился с праотцами, идет по стопам своего знаменитого родителя, совершая безумные поступки.

Внебрачный сын одиозного владимира жириновского, который известен за пределами россии* своими резонансными прогнозами и скандальными заявлениями, попал в скандал из-за драки с представителем правоохранительных органов российской федерации.

Ряд Telegram-каналов информирует, что 6-летний Олег Эйдельштейн устроил дебош в ресторане в центре москвы. Сообщается, что сын жириновского первый напал на полицейского, который сделал замечание посетители общественного места за ругань и ор. После этого его доставили в отдел. Там он продолжил буянить и ударил инспектора в грудь. Вскоре пострадавшему вызвали скорую — врачи диагностировали у него ушиб правой ключицы.

Эйдельштейна доставили в отдел и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Будут ли на сына покойного политика заводить уголовное дело за нападение на сотрудника при исполнении — пока неизвестно.

Однако спустя время, тот же Telegram-канал сообщил, что сына жириновского арестовали на 15 суток в тверском суде москвы. Ближайшие две недели мужчина проведет в камере.

Ранее «Курсор» информировал, что известный российский политик еще в 2021 году призывал начать бомбардировку Украины в ночь на Новый год.

Напоминаем, что российский политик ответил, есть ли у путина настоящие союзники. Многие страны осудили российскую агрессию против Украины, но есть мировые лидеры, которые продолжают поддерживать с владимиром путиным определенные связи.

Стоит отметить, что российский политик предположил, что может вызвать крах путинского режима.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!