Цифровой двойник человека может появиться раньше, чем прогнозируется — ученые

Это может звучать как научная фантастика, но некоторые ученые утверждают, что в течение следующего десятилетия у вас, вероятно, появится цифровой двойник . Будучи копией человека, цифровой двойник в идеале принимал бы те же решения, что и вы, если бы вам представили те же материалы.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Это может показаться еще одним спекулятивным заявлением футуристов. Но это гораздо более возможно, чем людям хотелось бы верить. Хотя мы склонны считать себя особенными и уникальными, обладая достаточным объемом информации, искусственный интеллект (ИИ) может сделать множество выводов о нашей личности, социальном поведении и решениях о покупке

Эпоха больших данных означает, что собирается огромное количество информации (так называемые «озера данных») о ваших явных взглядах и предпочтениях, а также о поведенческих следах, которые вы оставляете после себя. Кажущиеся безобидными телефонные приложения, например те, которые используются для заказа кофе, могут каждые несколько минут собирать огромное количество информации от пользователей .

Скандал с Cambridge Analytica иллюстрирует эти опасения, поскольку пользователи и регулирующие органы обеспокоены перспективами того, что кто-то сможет идентифицировать, предсказать и изменить их поведение.

В симуляционных исследованиях точность означает, насколько точно копия или модель соответствует своей цели. Верность симулятора относится к степени реализма симуляции по отношению к реальности. Цифровой двойник требует высокой степени точности, которая могла бы включать в себя информацию из реального мира в реальном времени: если сейчас на улице идет дождь, в симуляторе будет дождь.

В промышленности цифровые двойники могут иметь радикальные последствия. Если мы сможем смоделировать систему взаимодействия человека и машины, у нас появится возможность распределять ресурсы, предвидеть нехватку и поломки и делать прогнозы .

Цифровой двойник человека будет включать в себя огромное количество данных о предпочтениях, предубеждениях и поведении человека, а также сможет получать информацию о непосредственном физическом и социальном окружении пользователя, чтобы делать прогнозы.

Эти требования означают, что создание настоящего цифрового двойника является отдаленной возможностью в ближайшем будущем. Количество датчиков, необходимых для накопления данных и производительности процесса, необходимых для поддержания виртуальной модели пользователя, будет огромным. В настоящее время разработчики довольствуются низкоточной моделью.

Создание цифрового двойника поднимает социальные и этические вопросы, касающиеся целостности данных, точности предсказания модели, возможностей наблюдения, необходимых для создания и обновления цифрового двойника, а также прав собственности и доступа к цифровому двойнику.

Часто цитируют слова премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», подразумевая, что цифрам нельзя доверять.

Данные, собранные о нас, основаны на сборе и анализе статистики о нашем поведении и привычках, чтобы делать прогнозы о том, как мы будем вести себя в определенных ситуациях. Это мнение отражает непонимание того, как статистики собирают и интерпретируют данные, но вызывает серьезное беспокойство.

Одна из наиболее важных этических проблем с цифровым двойником связана с количественным заблуждением, которое предполагает, что числа имеют объективное значение, оторванное от их контекста. Когда мы смотрим на числа, мы часто забываем, что они имеют особое значение, которое исходит от инструментов измерения, используемых для их сбора. И инструмент измерения может работать в одном контексте, но не работать в другом.

При сборе и использовании данных ученым нужно признать, что выборка включает определенные функции, а не другие. Часто этот выбор делается из-за удобства или из-за практических ограничений технологии.

Нужно критически относиться к любым утверждениям, основанным на данных и ИИ, потому что проектные решения нам недоступны. Следует понимать, как данные собирались, обрабатывались, использовались и представлялись. Дисбаланс власти вызывает растущее общественное обсуждение вопросов, касающихся данных, конфиденциальности и слежки.

В меньших масштабах это может вызвать или увеличить цифровое неравенство — разрыв между теми, кто имеет доступ к цифровым технологиям, и теми, кто не имеет их. В больших масштабах это угрожает новым колониализмом, основанным на доступе к информации и технологиям и контроле над ними.

Даже создание цифровых двойников с низкой точностью дает возможность отслеживать пользователей, делать выводы об их поведении, пытаться влиять на них и представлять их другим. Хотя это может помочь в сфере здравоохранения или образования, отказ предоставить пользователям возможность доступа к своим данным и их оценки может поставить под угрозу индивидуальную автономию и коллективное благо общества.

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