Талибан создал женское отделение полиции

Завербованные женщины утверждают, что на них «не оказывается никакого давления».

Талибан сформировал отделения женской полиции, чтобы подавлять протесты и демонстрации в Афганистане.

Об этом сообщает Tolonews.

Известно о вербовке примерно 100 женщин, которые до захвата власти Талибами работали в афганском МВД. Они прошли учебный курс в Кабульском полицейском учебном центре.

Некоторые из них обещают «применять то, что они узнали, на практике», а также призвали ушедших ранее девушек вернуться в ряды силовиков. Одна из завербованных утверждает, что на работниц «не оказывается никакого давления» и для них «нет никакой угрозы».

По словам местных экспертов, женское подразделение – «существенная необходимость», которая позволит «сократить преступность количественно и качественно».

«Присутствие профессиональных и подготовленных женщин-полицейских в секторе безопасности, а также в обеспечении безопасности и сокращении преступлений количественно и качественно является насущной необходимостью», – рассказал военный специалист Саден Шинвари.

Представитель МВД Абдул Нави Такур утверждает, что ведомство «всё ещё пытается завербовать и других женщин для работы в полиции».

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