Саудовская Аравия предупредила США об атаке Ирана на Ближнем Востоке — СМИ

Официальные лица Саудовской Аравии предупредили американцев о возможной иранской атаке как на королевство, так и в Ираке.

Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к повышению уровня боевой готовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Об этом заявили представители Саудовской Аравии и США, информирует The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, в ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. Они не предоставили более подробной информации о саудовской разведке.

«Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль в Ираке, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые потрясают страну с сентября», — говорится в материале.

Отмечается, что Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Как сообщал Курсор, на днях Иран заявил, что арестовал 10 агентов Моссада. Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что эти лица проводили операции против иранских силовиков и контактировали со спецслужбами Моссад.

«Они поджигали автомобили и дома людей, связанных с органами безопасности, и получали деньги за фотосъемку, которые отправляли агентам Моссада», — говорится в сообщении.

Ранее наша редакция сообщала, что Хаменеи обвинил Израиль и США в «спланированных» беспорядках в Иране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что смерть 22-летней Махсы Амини была «горьким инцидентом», но беспорядки были «спланированы».